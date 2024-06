AÇÃO CONJUNTA PRENDE UM HOMEM INVESTIGADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM BAR, EM CRISTINÁPOLIS

Policiais civis da Delegacia de Cristinápolis cumpriram o mandado de prisão temporária contra um homem investigado por tentativa de homicídio, no último dia 17, em um bar do município.

A SSP informou que a prisão foi divulgada nesta quarta-feira (26) e contou com o apoio da Delegacia Regional de Tobias Barreto e do 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM).

De acordo com o delegado Bruno Alcântara,no momento do crime, a vítima estava comemorando seu aniversário com amigos em um bar às margens da BR-101. “O suspeito se aproximou, sacou a arma e atirou, acertando a vítima com dois disparos”, detalhou.

Logo após o crime, a equipe policial fez diversas diligências. “Os policiais identificaram o suspeito, e representamos pela prisão temporária dele. Além da prisão, também apreendemos a arma utilizada no crime”, complementou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP