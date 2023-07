Ação conjunta realizada entre PM e Sefaz apreende diversas cargas irregulares no interior do estado durante esta semana

Em ações diárias realizadas por policiais militares da Companhia Fazendária e auditores da Secretaria da Fazenda, no decorrer desta semana, resultaram na apreensão de diversas cargas com irregularidades nas notas fiscais, no interior do Estado.

Durante fiscalização da Secretaria da Fazenda, os auditores abordaram vários veículos de transporte de cargas, como caminhões e carretas.

As ações ocorreram nos municípios Estância, Laranjeiras, Itaporanga D’Ajuda.

Dentre os produtos apreendidos, estão embalagens plásticas, móveis de madeira, maquinário industrial, material escolar, peças automotivas, baterias, telhas e até bicarbonato.

As cargas foram retidas e encaminhada à Central de Comandos, em Nossa Senhora do Socorro, onde será lavrado o auto de infração pelo Fisco Estadual.

Com informações e foto PM/SE