Ação conjunta realizada entre Polícia Militar e Sefaz apreende 20 cargas irregulares no interior do estado de Sergipe durante esta semana

Aproximadamente 10 empresas foram visitadas e notificadas, e deverão comparecer à Sefaz

Ações diárias realizadas por policiais militares da Companhia Fazendária e auditores da Secretaria da Fazenda, no decorrer desta semana, resultaram na apreensão de 20 cargas com irregularidades nas notas fiscais, no interior do estado.

Durante fiscalização da Secretaria da Fazenda, os auditores abordaram vários veículos de transporte de cargas, como caminhões e carretas. As ações ocorreram nos municípios de Aracaju, Estância, Laranjeiras, Moita Bonita e Nossa Senhora do Socorro.

Nos primeiros dias da semana, foram apreendidas seis cargas, e as equipes abordaram seis veículos. Já na quarta-feira e na quinta-feira, dias em que ocorreu o maior número de apreensões, foram 14 flagrantes de irregularidades.

Dentre os produtos que foram autuados pelo Fisco Estadual, estão vários tipos de alimentos, bebidas, colchões, madeira e equipamentos elétricos, industriais e da construção civil, todos sendo transportados de forma irregular.

As cargas foram retidas e encaminhadas à Central de Comandos, em Nossa Senhora do Socorro, onde será lavrado o auto de infração pelo Fisco Estadual. Durante os trabalhos, cerca de 10 empresas foram visitadas e notificadas, e deverão comparecer à Sefaz.

Com infornações e foto da PM