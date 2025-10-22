Ação conjunta resulta na localização de um homem investigado por homicídio e tráfico de drogas Propriá; suspeito morre em confronto

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, por meio da Divisão de Narcóticos de Propriá e do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), resultou na localização de um homem investigado por homicídio e tráfico de drogas, considerado de alta periculosidade, na tarde desta terça-feira (21), no município de Propriá, região do Baixo São Francisco.

De acordo com as informações policiais, as equipes realizavam diligências para apurar denúncias anônimas que indicavam o suspeito como um dos principais fornecedores de entorpecentes do Conjunto Santo Antônio.

As informações apontavam ainda que ele estaria circulando em uma motocicleta com drogas e uma arma de fogo, além de armazenar drogas em uma residência pertencente a familiares.

Diante das denúncias, as equipes iniciaram a operação, localizaram o investigado e, durante a tentativa de abordagem, ele reagiu à ação policial e entrou em confronto com os agentes. O homem foi atingido, encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

No local, foram apreendidos um revólver calibre .38, munições deflagradas e porções de drogas. Na residência citada nas denúncias, também foi localizada maconha, o que confirmou a veracidade das informações repassadas pela população.

Com informações e foto da SSP