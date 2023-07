Ação conjunta resulta na prisão de um homem e na apreensão de mais de 5 quilos de drogas em Itabaiana

Uma ação conjunta de militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) do 3º Batalhão da Polícia Militar e policiais civis da Delegacia Regional de Itabaiana resultou na apreensão de mais de 5kg de drogas, entre cocaína, maconha e crack, no Bairro Bananeiras, no município de Itabaiana.

De acordo com as informações policiais, por volta das 15h30, uma denúncia levou os policiais à casa do suspeito, onde foram encontrados os mais de 5kg de drogas, além de vários pinos e duas balanças de precisão.

Na ação policial, um homem foi preso por tráfico de drogas. O suspeito ainda tentou fugir por telhados de residências vizinhas, mas foi detido e conduzido à Delegacia Regional de Itabaiana.

Com informações de Ascom PMSE