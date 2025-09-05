Ação da PC e PM recupera gado furtado em Nossa Senhora de Aparecida

Uma ação conjunta das Delegacias de Ribeirópolis e Nossa Senhora Aparecida, com o apoio do 3º Batalhão da Polícia Militar (BPM), levou à apreensão de várias reses furtadas de uma propriedade rural localizada no povoado Esperança, em Aparecida. Os animais foram encontrados nesta quinta-feira (4), no povoado Queimadas, na cidade de Itabaiana.

Segundo informações, após a confirmação do furto, equipes das polícias Civil e Militar iniciaram os levantamentos na tentativa de descobrir os responsáveis pelo furto e recuperar os animais. Horas depois, durante buscas na região, os policiais encontraram as reses em Itabaiana. O homem suspeito de praticar o crime conseguiu fugir, mas já foi identificado. O gado foi devolvido ao proprietário.

A Polícia Civil enfatiza que informações sobre delitos podem ser enviadas através do Disque-Denúncia, 181.

Fonte SSP