Ação da PM resulta na apreensão de 140 quilos de maconha em um casa em Nossa Senhora do Socorro

Policiais do Regimento de Polícia Montada (RPMon) apreenderam nessa terça-feira (04), cerca de 140 quilos de maconha, que estava escondido em uma casa, no Conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro.

Durante o patrulhamento, os policiais receberam a denúncia de que pessoas comercializavam drogas em via pública. Ao chegar ao local, os militares avistaram um homem na porta de uma residência entregando uma sacola preta para outro cidadão, que estava em uma motocicleta.

Ao notar a presença da viatura, o condutor evadiu-se do local e o outro suspeito entrou no imóvel e correu para o quintal, tomando destino ignorado. Na residência, os policiais localizaram, aproximadamente, 140kg de maconha.

O material foi apreendido e encaminhado à Central de Flagrantes. Ninguém foi preso.

Com informações e foto da PM/SE