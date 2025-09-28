Ação da SSP promove diálogo sobre humanização no trânsito

A Coordenação Geral de Prevenção Social da Violência e da Criminalidade (CGPSVC) da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) participou, nesse sábado, 27, de uma exposição de motos organizada pelo Moto Clube Motoqueiras de Salto. O evento integrou a programação da Semana Nacional do Trânsito e teve como tema central a “Humanização do Trânsito”.

O objetivo da ação foi ampliar a divulgação das iniciativas do clube para a prevenção de acidentes, promovendo um trânsito mais seguro e harmonioso. Representando a CGPSVC, a coordenadora Abigail Souza, oficial investigadora de Polícia Civil, e a coordenadora adjunta, Jussiene Melo Pache de Faria, reforçaram a importância da conscientização para reduzir mortes e sequelas graves causadas por comportamentos de risco de motoristas, motociclistas e pedestres.

Durante o evento, foi distribuída uma cartilha educativa sobre o tema, produzida pela CGPSVC com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Justiça, SENASP e FUNESP.

Além da segurança viária, a programação incluiu uma roda de conversa que ampliou o debate para o enfrentamento da violência de gênero, destacando a vulnerabilidade de mulheres em espaços públicos, inclusive no contexto do trânsito.

O evento também abriu caminho para o fortalecimento da parceria entre o Moto Clube Motoqueiras de Salto e a Coordenação da SSP/SE, no desenvolvimento de futuras ações conjuntas.

“É fundamental fortalecer esse diálogo e ampliar as parcerias, porque só assim conseguimos transformar a prevenção em ações concretas que impactem positivamente a vida das pessoas”, concluiu a coordenadora Abigail Souza.

Texto e foto SSP