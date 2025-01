Ação policial apreende motos adulteradas em Monte Alegre

Equipes da Delegacia Municipal de Monte Alegre e da 3ª Companhia do 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM) deflagraram a Operação Revelação, visando combater a adulteração de motocicletas nas ruas da cidade de Monte Alegre. Foram apreendidas quatro motocicletas, cujos caracteres das placas estavam escondidos com adesivos ou fita isolante. A operação aconteceu na noite dessa sexta-feira (17).

O delegado Artur Herbas, que coordenou a operação, relatou que o número de placas de motocicletas cobertas por sacos plásticos, adesivos ou fitas cresceu vertiginosamente na cidade de Monte Alegre, com a intenção de impedir a autuação de multas de trânsito pelas câmeras da cidade. “Como as câmeras captam se o motorista está sem capacete, sem o calçado adequado ou com um retrovisor faltando, alguns condutores passaram a esconder as suas placas para não serem multados”, afirmou.

Herbas destacou, ainda, que a pessoa que cobre a placa de sua moto ou a modifica com fita comete o crime de adulteração de sinal identificador de veículo, que não está sujeito à fiança na delegacia. A pena é de reclusão de três a seis anos e multa. “Este crime é bastante grave, pois prejudica a ação da polícia se acontecer outro crime com um veículo que não pode ser identificado pelas câmeras de segurança, por exemplo. Agradecemos bastante o apoio da Polícia Militar e destacamos que ocorrerão mais ações de combate aos crimes ocorridos em motocicletas”, finalizou.

Fonte e foto SSP

