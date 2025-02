AÇÃO ENTRE PC DE SE E GO CUMPRE MANDADOS E APREENDE CELULARES EM INVESTIGAÇÃO SOBRE ‘GOLPE DO PERFIL FALSO’

Uma ação conjunta entre as polícias civis de Sergipe e Goiás cumpriu mandados de busca e apreendeu aparelhos celulares em uma investigação sobre o ‘Golpe do Perfil Falso’, praticado com o uso de aplicativo de mensagens. A apuração policial foi desencadeada pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), vinculada ao Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri) da Polícia Civil sergipana, e a operação contou com o apoio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), da Polícia Civil goiana, uma vez que a ação policial aconteceu em Goiás. A operação, que contou também com a atuação da Divisão de Inteligência (Dipol), foi divulgada nesta segunda-feira (24).

Segundo a investigação da DRCC, o golpista, passando-se pelo filho da vítima, entrou em contato via WhatsApp e informou que aquele seria o seu novo número. O criminoso ainda utilizou fotos extraídas do perfil do familiar para não levantar suspeitas. Com diálogos persuasivos, ele induziu a vítima a realizar transferências bancárias, criando um senso de urgência e autenticidade na situação apresentada nas mensagens.

As investigações continuam em andamento, e novas diligências poderão ser realizadas conforme o avanço das apurações da Polícia Civil de Sergipe.

A Polícia Civil de Sergipe reitera seu compromisso com a segurança da população e com a eficácia na repressão a práticas fraudulentas, enfatizando a importância de redobrar a atenção ao receber mensagens e solicitações por meio de canais digitais. Recomenda-se não realizar transferências ou pagamentos solicitados em conversas por aplicativos, especialmente de números desconhecidos, sem antes confirmar a origem das solicitações.

Fonte SSP