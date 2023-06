Ação fiscaliza venda de fogos de artifício em Aracaju e interior do estado

Com o objetivo de garantir a segurança da população diante da comercialização de artefatos explosivos, como os fogos de artifícios tradicionais neste período junino, foi deflagrada uma nova etapa de fiscalização da venda desses artefatos em Sergipe. As fiscalizações que aconteceram nessa segunda-feira (26) ocorreram nas cidades de Itaporanga D’Ajuda, Lagarto, Salgado e Simão Dias.

Também no mesmo dia, outra fiscalização foi feita no bairro Suíssa, em Aracaju. A denúncia era de que fogos de artifício estavam sendo vendidos junto a botijões de gás, porém a equipe não encontrou os cilindros de GLP. Apenas os fogos de artifício foram encontrados.

Conforme a agente de polícia Cristina Souza, da Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos (DFAE), da Polícia Civil, o objetivo maior é a prevenção. “De conversar com as pessoas que ainda tem aquela cultura de guardar os fogos em casa, nas suas residências. Tem também muita gente trabalhando com fogos clandestinos, que não sabemos onde estão sendo armazenados esses fogos”, iniciou.

As pessoas foram conscientizadas sobre a retirada dos fogos, citando ainda que a situação não iria voltar a acontecer, assim como acrescentou a agente de polícia. “Além disso, também tem locais que nós fomos, dos quais recebemos várias denúncias que não tem fundamento. Fomos em alguns locais que só havia traques de salão, mas também as pessoas retiraram. Então é preciso ter fundamento para a denúncia”, complementou.

Para a venda de fogos de artifício, é necessária a autorização por parte da Prefeitura, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, por meio do DFAE. “É preciso levar as autorizações e, no DFAE, verificamos notas fiscais, informações sobre as fábricas, pois há muitos fogos clandestinos que são feitos em locais inadequados. Precisamos chegar a esses locais, pois ninguém sabe a procedência”, pontuou Cristina Souza.

Com informações e foto da SSP