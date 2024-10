Ação integrada da PC e PF prende homem condenado por estupro de vulnerável no interior de Sergipe

Ação integrada da PC e PF localiza e prende condenado por estupro de vulnerável no interior de Sergipe

Ele foi localizado em operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Federal

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Malhada dos Bois, da Delegacia Regional de Propriá, da Coordenadoria de Operações e Recursos Espaciais (Core), e a Polícia Federal, prendeu nesta sexta-feira (25) um homem condenado por estupro de vulnerável.

A prisão ocorreu no município de Malhada dos Bois.

O crime, segundo as autoridades, ocorreu em 2019, em Nossa Senhora do Socorro. O preso teria vínculo trabalhista com a Prefeitura de Malhada dos Bois, sendo porteiro do colégio onde a vítima estudava, no povoado Cruz das Donzelas.

Após o início das investigações e a tramitação do processo, ele foi condenado definitivamente a uma pena superior a seis anos, em junho de 2022, mas estava foragido desde então. Com a prisão, o condenado ficará à disposição da Justiça para cumprimento da pena.

A Polícia Civil reforça a importância da denúncia anônima por meio do Disque-Denúncia (181), com garantia de sigilo para o denunciante.

Com informações e foto da SSP