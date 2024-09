AÇÃO INTEGRADA DE COMBATE AO FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA RESULTA EM CONDUÇÃO À DELEGACIA EM ITABAIANA

A Polícia Civil, em parceria com a Energisa e Polícia Científica, realizou na última quarta-feira, 25, uma ação integrada de combate ao furto de energia elétrica no município de Itabaiana. Foram realizadas inspeções em estabelecimentos comerciais e residências e uma pessoa foi conduzida à delegacia. A ação foi divulgada nesta quinta-feira, 26.

No período de janeiro a setembro, foram identificadas 7,2 mil irregularidades em quase 40 mil unidades consumidoras inspecionadas. A distribuidora recuperou 18 GWh de energia que seria suficiente para abastecer 230 mil residências por um mês.

O furto de energia é crime. Além de impactar a qualidade do fornecimento de energia causando a queima de equipamentos, curto-circuito, falta de energia, além de trazer riscos de choques elétricos e acidentes fatais. O furto também pode impactar na tarifa de energia elétrica que é definida pela Aneel.

Essas irregularidades podem ser denunciadas de forma anônima pelo telefone 0800 079 0196, WhatsApp www.gisa.energisa.com.br ou pelo aplicativo Energisa On. As denúncias também podem ser realizadas diretamente para o Disque-Denúncia, da Polícia Civil, por meio do telefone 181.

Fonte e foto SSP