AÇÃO INTEGRADA ENTRE AS POLÍCIAS CIVIL DE SERGIPE E DA BAHIA RESULTA NA PRISÃO DE SUSPEITO DE SEQUESTRO

Uma ação conjunta das equipes da Delegacia Regional de Lagarto, da Dipol-PCSE, da 1ª Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus/BA e do CATTI da 4ª Coorpin resultou no cumprimento de mandado de prisão na tarde desta quinta-feira (28), contra homem suspeito de envolvimento no crime de extorsão mediante sequestro.

O fato ocorreu em setembro de 2022, no município de Santo Antônio de Jesus (BA), e a prisão aconteceu na cidade de Lagarto (SE).

De acordo com as investigações, um influenciador digital estava em um bar com alguns amigos em Santo Antônio de Jesus, quando foi sequestrado por quatro homens armados. A vítima foi levada em um carro, foi torturada e ferida na perna com uma faca, e abandonada na BR-101, no município de Laje, a aproximadamente 40 km do local do crime, e em seguida recebeu assistência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O grupo chegou a exigir resgate da família e foi preso ao tentar fugir pelo Ferry Boat. Na ocasião, a polícia apreendeu armas, munições, algemas, fita adesiva, coturnos, celulares, joias e outros materiais.

As investigações prosseguiram e nesta quinta-feira, o suspeiio de ser um dos mentores do sequestro foi capturado.

Fonte SSP