AÇÃO INTEGRADA FLAGRA FURTO DE ENERGIA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU; DENÚNCIAS CONTRIBUÍRAM COM O CASO

Policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra Concessionárias de Serviço Público (DRCSP), em operação conjunta com a Polícia Científica e a Energisa, flagraram uma ligação clandestina de energia elétrica, conhecida como “gato”, numa mercearia situada no bairro Inácio Barbosa, na capital.

Durante a ação, ocorrida nesta quarta-feira (12), o proprietário do comércio foi conduzido à delegacia.

O flagrante aconteceu após denúncias sobre o consumo ilegal de energia em estabelecimentos da região. Assim, a equipe da DRCSP, coordenada pelo delegado Rafael Brito de Oliveira, iniciou um trabalho investigativo, chegando ao local vistoriado hoje, 12, onde foram encontradas evidências de furto de energia. Diante dos fatos, o dono do comércio foi prontamente encaminhado à unidade da Polícia Civil.

O delegado Rafael Brito destacou que práticas como essa não apenas configuram um crime contra as concessionárias de energia, mas também representam riscos à segurança e comprometem a qualidade do fornecimento de energia elétrica, prejudicando toda a população. Ele reforçou ainda a importância das denúncias anônimas e da colaboração entre as forças policiais e a Energisa no combate a crimes dessa natureza.

Denúncias

A população pode denunciar irregularidades relacionadas ao furto de energia de forma anônima por meio do telefone 0800 079 0196 ou pelo aplicativo Energisa On. Também é possível usar o Disque-Denúncia da Polícia Civil, através do telefone 181.

Com informações e foto da SSP