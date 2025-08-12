AÇÃO INTEGRADA PRENDE, EM ITABAIANINHA, CONDENADO A MAIS DE 25 ANOS POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM ESTÂNCIA

A Delegacia Especial de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DEAGV) de Estância, com o apoio da Delegacia de Itabaianinha e da Polícia Militar, cumpriu um mandado de prisão definitiva contra um condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e violência doméstica, ocorridos na cidade estanciana. O homem foi localizado nesta terça-feira, 12, no povoado Poxica, zona rural do município de Itabaianinha.

Segundo levantamentos da DEAGV de Estância, o autor cometeu atos libidinosos contra duas adolescentes da família, além de submetê-las a situações constrangedoras, invasão de privacidade e ameaça. Também foi constatado que, no mesmo período dos delitos, ele ameaçou de morte a ex-companheira, violando medidas protetivas e invadindo a residência da vítima.

O preso possui antecedentes criminais por violência doméstica, roubo majorado, posse irregular de arma de fogo e também responde a acusações de tentativa de homicídio. A prisão integra as ações da Operação Shamar, coordenada nacionalmente pelas Polícias Civis, que visa intensificar o enfrentamento à violência contra mulheres e meninas.

Fonte SSP