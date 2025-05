Ação integrada prende homem de 47 anos por manter a companheira em cárcere privado em Capela

A Delegacia Regional de Capela divulgou nesta segunda-feira, 19, que lavrou o auto de prisão em flagrante de um homem de 47 anos por cárcere privado e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, no município de Capela. O homem foi detido por policiais militares na sexta, 16, e encaminhado à unidade da Polícia Civil.

O suspeito foi conduzido pela PM, pois mantinha sua companheira em cárcere, e, em alguns momentos, sob a mira de uma carabina de pressão. Após colher as informações necessárias, a equipe da Polícia Civil lavrou o auto de prisão em flagrante, sendo efetuada a detenção do investigado.

De acordo com o delegado Thyago Almeida, que investiga o caso, a vítima relatou que estava há dois meses sem sair de casa, uma vez que ficava sendo vigiada pelo pai do agressor quando este saía para trabalhar.

Segundo levantamento policial, o suspeito possui histórico de violência doméstica contra a vítima. Na audiência de custódia, a juíza plantonista converteu o flagrante em prisão preventiva e deferiu Medida Protetiva de Urgência contra o pai do investigado em 500 metros.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante restará garantido.

Com informações e foto da SSP