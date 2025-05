Ação integrada prende homem suspeito de mandar matar atual namorado da ex-companheira na capital

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da Polícia Militar, prendeu um homem de 30 anos na última quarta-feira, 14, em Aracaju, suspeito de ser o mandante da tentativa de homicídio contra o atual namorado da ex-companheira. O crime ocorreu no dia 17 de janeiro de 2025, no Conjunto 17 de Março, bairro Santa Maria, e a motivação seria o inconformismo do investigado com o fim do relacionamento.

De acordo com a investigação, a vítima foi alvejada na cabeça e no braço enquanto caminhava ao lado da namorada pelas ruas do bairro. Apesar da gravidade dos ferimentos, o homem foi socorrido e conseguiu sobreviver após receber atendimento médico.

Durante a investigação, a polícia apurou que o suspeito já havia sido alvo de uma medida protetiva por perseguição à ex-companheira, incluindo ameaças com arma de fogo. Em uma das ocasiões, ele teria afirmado que ela ficaria viúva e não seria mais de homem nenhum.

Com base nas evidências, a autoridade policial solicitou a prisão do suspeito ao Poder Judiciário, que emitiu o mandado. A detenção foi realizada por agentes do DHPP, com apoio do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC). As investigações continuam para identificar os autores dos disparos.

Com informações da SSP