Ação integrada prende suspeito de furto de uma lavadora tanquinho

A Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia Metropolitana, prendeu na tarde desta quarta-feira, 23, um homem suspeito do furto de um eletrodoméstico na porta de um estabelecimento comercial localizado no Centro de Aracaju, no último dia 10. A ação contou com a participação de militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam).

De acordo com o responsável pelo caso, o delegado André David, as investigações iniciaram após receber nessa terça-feira, 22, o vídeo do homem passando na frente de um estabelecimento comercial e carregando uma lavadora de roupas, do modelo tanquinho.

Após ter ciência do fato e em parceria com a Polícia Militar, foi identificado que o suspeito se tratava de uma pessoa em situação de rua, egresso do sistema prisional por roubo. “Foi difícil identificar o suspeito, principalmente que ele só tinha certidão de nascimento, foi necessário providenciar a ficha onomástica dele para comprovar a sua identidade, e o Ministério Público e Poder Judiciário expedirem a prisão preventiva”, esclarece o delegado.

As equipes diligenciaram e localizaram o homem nas redondezas do Centro da cidade, onde foi efetuada sua prisão. A Polícia Civil reforça que caso outras pessoas ou estabelecimentos comerciais tenham sido vítimas do preso, que compareçam à 2ª Delegacia Metropolitana para prestar boletim de ocorrência. “A medida visa robustecer o inquérito, de maneira a conseguir manter o homem afastado do convívio em sociedade e garantir a ordem e paz social”, finaliza André David.

Com informações da SSP