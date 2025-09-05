AÇÃO INTEGRADA PRENDE SUSPEITO POR ARMAZENAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL EM NOSSA SENHORA DAS DORES

Policiais da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores, com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol) e da Seção de Computação Forense do Instituto de Criminalística, prenderam nesta quinta-feira (4), no município dorense, um homem investigado por armazenar imagens e vídeos de exploração sexual infantil.

O trabalho investigativo da Polícia Civil começou há cerca de sete meses, após denúncia de uma vítima que percebeu que seus arquivos pessoais foram acessados de forma indevida. A partir disso, a Delegacia de Nossa Senhora das Dores instaurou inquérito para averiguar o crime de invasão de dispositivos informáticos envolvendo conteúdo pornográfico adulto e infantojuvenil, ouviu testemunhas e, com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), avançou nas investigações que culminaram na prisão do homem.

Após ser deflagrada a terceira fase da operação, com cumprimento de mandados de busca e apreensão na casa e no estabelecimento comercial do suspeito, foram apreendidos notebooks, celulares, entre outros equipamentos eletrônicos. Diante das evidências encontradas na ação policial, o homem foi preso em flagrante e autuado por crime hediondo e inafiançável, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A operação contou com a participação de peritos do Instituto de Criminalística, que, durante a análise preliminar, localizaram arquivos contendo pornografia infantil. A investigação segue em andamento para identificar outras possíveis vítimas, enquanto os laudos periciais definitivos são concluídos.

Texto e foto SSP