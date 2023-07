Ação recolhe combustíveis adulterados em postos interditados

Órgãos de fiscalização em Sergipe acompanharam na manhã desta quarta-feira (05), o recolhimento dos combustíveis inadequados nas unidades de revenda que estão interditados, na Grande Aracaju. A ação foi confirmada pelo Ministério Público de Sergipe.

Os locais foram interditados no dia 16 de junho por venda de combustíveis fora das especificações, incluindo adição irregular de metano. Cinco dias depois, foram autuados por ocultar faixas e lacres da interdição.

De acordo com a ANP, os postos de combustíveis seguem interditados até a limpeza dos tanques. O reabastecimento só poderá ocorrer com a aprovação da Agência, para que a desinterdição possa ser realizada na forma da lei. A previsão é que haja o recolhimento do material em mais um estabelecimento na tarde desta quarta-feira e nos outros dois, amanhã (6).

Os postos interditados são da rede Eko e ficam localizados na Avenida Tancredo Neves (Aracaju), na Avenida Ivo do Prado (Aracaju), na Avenida Augusto Franco (Aracaju) e no Conjunto Eduardo Gomes (São Cristóvão).

Foto: MP-SE