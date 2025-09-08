Acidente entre carro e moto deixa duas pessoas feridas na Rodovia SE-050

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio deixou duas pessoas feridas na noite deste domingo (07), na Rodovia SE-050, no sentido Aruanã/Mosqueiro, em Aracaju.

As informações passadas pela PM são de que o motorista do carro tentou realizar uma conversão à esquerda, quando colidiu com a moto seguia no sentido contrário.

Após a colisão, o condutor e o passageiro da moto ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

O motorista do carro recusou-se a realizar o teste do etilômetro. Já o motociclista não pôde ser submetido ao exame por causa do seu estado de saúde.

Foto: BPRv