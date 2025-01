ACIDENTE ENVOLVENDO CARRO E ANIMAL DEIXA UMA PESSOA FERIDA NA SE-240, EM SANTO AMARO DAS BROTAS

Os animais soltos nas rodovias que cortam o estado de Sergipe continuam provocando graves acidentes, deixando pessoas feridas e até animais mortos.

Na noite deste domingo (05) mais um acidente foi registrado, quando um veículo acabou colidindo com um cavalo e em seguida o carro caiu em uma ribanceira na Rodovia SE-240, em Santo Amaro das Brotas.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que populares informaram aos agentes que o veículo seguia no sentido Barra dos Coqueiros/Santo Amaro das Brotas quando acabou colidiu com um cavalo e saiu da pista, caindo na ribanceira. O anima morreu no local.

O BPRv informou ainda que o condutor do veículo foi conduzido ao hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O veículo foi liberado via Termo de Liberação para um responsável, por estar devidamente licenciado.

*Com informações e foto da BPRv