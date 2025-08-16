ACIDENTE ENVOLVENDO CARRO E MOTOCICLETA DEIXA UMA PESSOA FERIDA NA RODOVIA DOS NÁUFRAGOS, EM ARACAJU

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida na tarde desta quinta-feira (15), na Rodovia dos Náufragos, em Aracaju.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o motociclista relatou que seguia no sentido Atalaia quando foi atingido pelo carro, que saía do acesso ao Povoado Robalo. Já a motorista afirmou que não conseguiu visualizar a moto ao acessar a via principal.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vitima e a encaminhou para o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).

A polícia constatou que a condutora do carro estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida, sendo lavrado Auto de Infração.

Os dois veículos estavam licenciados e foram liberados.

Os condutores realizaram teste de etilômetro, com resultado negativo para ingestão de álcool.

Com informações e foto do BPRv