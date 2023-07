Acidente envolvendo dois carros em Santa Luzia do Itanhi deixa um homem morto e duas pessoas feridas

Um homem morreu e duas pessoas ficaram feridas na noite desse domingo (23), após uma colisão envolvendo dois veículos na SE-368, no Povoado Priapu, em Santa Luzia do Itanhi.

De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), os veículos seguiam sentido contrário, quando um deles perdeu o controle e girou na via, batendo no outro. Um dos veículos ficou parcialmente destruído.

O BPRv informou ainda que o motorista que perdeu o controle do veículo fugiu do local. Uma passageira que estava com ele no carro foi ouvida pela polícia.

No acidente, três pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma delas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A vítima foi identificada como José Porcino Góis e residia no município de Estância.

A prefeitura do município emitiu uma nota de pesar e decretou três dias de luto oficial.

O corpo será velado na Capela Sagrado Coração de Jesus, em Estância, e o sepultamento está previsto para as 16h, no município.

Foto BPRv