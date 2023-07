Duas pessoas morreram na noite deste domingo (23) após um acidente envolvendo duas motocicletas na rodovia SE-270, no povoado Matatas, em Salgado.

Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) atenderam a ocorrência e informaram que no local, encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito das duas vítimas.

O BPRv informou que as duas motocicletas foram encaminhados à Delegacia de Estância.

Foto BPRv