Acidente envolvendo duas motocicletas deixa dois mortos; um dos condutores foi assassinado no local

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou duas pessoas mortas na tarde deste sábado (02), no município de Umbaúba.

Uma equipe da policia militar atendeu a ocorrência e informou que as investigações apontam que as motos colidiram e um dos condutores morreu. Ao ver a cena, um terceiro homem foi até o outro condutor e o matou. A motivação do crime é desconhecida.

A PM disse ainda que uma faca e uma arma de fogo foram apreendidas.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Foto arquivo pessoal