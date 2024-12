ACIDENTE ENVOLVENDO MOTOCICLETA E CARRO DE PASSEIO DEIXA UMA PESSOA MORTA PRÓXIMO AO TREVO DE ITABAIANA

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa morta na tarde desta segunda-feira (02), na rodovia BR-235, próximo ao trevo de Itabaiana.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito do motociclista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e informou que o acidente foi registrado como uma colisão transversal entre um carro e uma moto e que resultou em uma vitima fatal.

Foto: Reprodução/Redes sociais