ACIDENTE ENVOLVENDO MOTOCICLETA E CARRO DE PASSEIO DEIXA UMA PESSOA MORTE EM CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio deixou uma pessoa morta na tarde deste domingo (26), no Povoado Alto Bonita, em Canindé de São Francisco.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) são de que o condutor do automóvel não se encontrava no local no momento da chegada da guarnição, apenas o carro.

Ainda segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo. Uma equipe da Criminalística atendeu a ocorrência.

O BPRv informou ainda que os veículos envolvidos no acidente foram encaminhados à Delegacia de Polícia para a adoção das medidas cabíveis.

Foto BPRv