Um acidente automobilístico envolvendo um ônibus coletivo da viação Atalaia e um veículo de passeio foi registrado no inicio da manhã deste sábado (29) no cruzamento da rua Mariano Salmeron com Avenida Rio de Janeiro, no Bairro Ponto Novo, em Aracaju.

Uma equipe da policia militar esteve no local. Não há informações sobre o que teria provocado o acidente e, aparentemente foi registrado apenas danos materiais.

Foto redes sociais PM2 INFORM