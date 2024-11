ACIDENTE ENVOLVENDO UMA VIATURA DA POLICIA PENAL E UM CARRO DE PASSEIO DEIXA UMA MULHER FERIDA EM ARACAJU

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma viatura da Policia Penal manhã desta segunda-feira (25), deixou uma pessoa ferida no cruzamento da Avenida Tiradentes com Avenida Juarez Conrado, no Bairro Marivan, em Aracaju.

Com o impacto da colisão, o carro oficial que transportava um detento e dois policiais penais, acabou capotando.

As informações passadas pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) são de que a vítima era passageira do carro de passeio. Ainda segundo o BPTran , ela foi socorrida e levada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital particular da capital. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

O BPTran explicou ainda que a viatura policial estava a serviço do Desipe e fazia a escolta de um interno do Compajaf e que seria levado a uma unidade de saúde para atendimento médico.

Já os dois policiais penais que estavam na viatura foram levados para uma unidade hospitalar onde receberam atendimento médico e exames complementares e em seguida receberam alta.

Foto: Reprodução/Redes Sociais