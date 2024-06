Acidente envolvendo viatura da policia civil deixa agente morto e o delegado gravemente ferido

Um acidente registrado no final da manhã desta quarta-feira (05) envolvendo uma viatura da policia civil deixou um agente morto e o delegado gravemente ferido, após a caminhonete em que estavam sair da pista e capotar no km 99 na BR-235, na altura do Povoado Cutia, no município de Carira.

Devido a gravidade dos ferimentos, o agente identificado como Jasiel Silva morreu no local. Já o delegado Samuel Souza foi socorrido por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levando o delegado para um hospital em Aracaju.

Em nota, a SSP informou que a Polícia Rodoviária Federal informou que a ocorrência foi comunicada por populares às 10 h, imediatamente a equipe de Itabaiana foi acionada junto com o SAMU e a Perícia Técnica.

Foto: redes sociais