Ações conjuntas em menos de 24h resultam em seis prisões de investigados por furto de motos em Aracaju

Em menos de 24 horas, policiais civis da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) cumpriram, nesta terça-feira (20), os mandados de prisão contra seis homens investigados por furtos de motocicletas na capital. As ações foram desencadeadas tanto pelas equipes da unidade policial, quanto da Polícia Militar, em operações distintas realizadas em Aracaju, reforçando o enfrentamento aos crimes de roubos e furtos de veículos.

De acordo com o delegado Wellington Fernandes, a investigação teve início com o recebimento de denúncias sobre furtos de motocicletas. “No mês de março, fomos comunicados de crimes que ocorreram entre dezembro e os primeiros meses deste ano. Dentre os furtos, em 25 de março, houve o furto de uma motocicleta no Parque da Sementeira”, contextualizou.

Com o aprofundamento das investigações, a DRFV identificou os investigados e representou pelos mandados de prisão contra ambos os suspeitos. “Eles já haviam sido presos anteriormente em abril, pela Polícia Militar, quando foram encontrados com uma motocicleta que havia sido furtada no bairro Aruana, na região do Banho Doce. Entretanto, passaram por audiência de custódia e na época foram liberados”, relatou o delegado.

A partir das prisões, a DRFV mantém a investigação em andamento visando identificar outros eventuais crimes praticados pelos investigados. “Estamos dando andamento às apurações em inquérito policial, pois há registros de ocorrência de alguns furtos na cidade de Aracaju, mais precisamente no entorno do Parque da Sementeira, shoppings e faculdades”, evidenciou Wellington Fernandes.

Outras prisões

Além dos dois investigados presos pela DRFV, a unidade policial também registrou a detenção de outros dois suspeitos de furtos, fruto de prisões feitas por equipes da Polícia Militar. “Eles estavam com uma motocicleta que tinha sido furtada no dia 19 de maio, à noite, próximo à sede de um curso no bairro Cirurgia. Ambos estariam indo levar a motocicleta para Siriri e foram capturados e trazidos para a DRFV”, explicou o delegado.

Durante o registro da ocorrência levada pela Polícia Militar à DRFV, a unidade policial identificou que um dos presos já era investigado pela Polícia Civil. “Ele foi apontado como responsável por outro furto de uma motocicleta, que foi abandonada lá no município de Cumbe”, relatou Wellington Fernandes, informando que os investigados permaneceram presos em razão da existência de mandado de prisão.

Após o registro destas duas ações policiais que resultaram em quatro presos, mais dois investigados foram levados à DRFV, totalizando as seis prisões. As apurações policiais seguem em andamento, visando a completa elucidação dos crimes de furtos na cidade, assim como também para verificar eventuais ligações criminosas entre todos os presos.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP