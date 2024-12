Ações consolidaram Sergipe como estado mais seguro do NE em 2024

Como resultado dos investimentos e ações de segurança pública feitos pelo Governo do Estado, Sergipe encerra este ano ocupando o patamar de estado mais seguro da região Nordeste, em indicadores que abrangem tanto reduções de crimes contra a vida, quanto diminuição de investidas criminosas contra o patrimônio. Durante todo o ano de 2024, e de forma continuada desde 2023, concursos públicos, aquisições de equipamentos e viaturas, elevação e reformas de unidades, além de reajuste salarial e pagamento de periculosidade, têm sido ações contundentes de valorização profissional que tem impactado positivamente na sensação de segurança pública de todos os sergipanos.

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações em Segurança Pública (Sinesp), compilados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e divulgados pela Revista Veja, Sergipe ocupou a posição de estado com menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes do Nordeste. Ainda segundo a revista, o estado aparece na 1ª posição no que se refere às unidades da Federação com as menores taxas de homicídio da região e na 9ª colocação em todo país.

Também na perspectiva de diminuição dos crimes contra a vida, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), aponta que Sergipe registrou queda de 54% na incidência de latrocínios, crimes de roubo que tem como resultado a morte da vítima.

Já no tocante aos crimes patrimoniais, o anuário trouxe mais um importante marco da segurança pública para a população sergipana: Sergipe ocupou o patamar de estado brasileiro com a maior redução nos crimes de roubo de veículos quando comparados os números compilados pelos 26 estados e o Distrito Federal. A queda foi de 54% na incidência de roubos de veículos, o que impacta também na diminuição dos valores de seguros.

Concursos públicos Para alcançar resultados importantes reconhecidos nacionalmente no tocante à redução da criminalidade em Sergipe, o Governo do Estado tem investido em reforço nas equipes das instituições vinculadas à SSP. Fruto dos concursos públicos já realizados, foram convocados 218 novos investigadores de Polícia Civil; 86 novos servidores para Polícia Científica; e 94 novos soldados para o Corpo de Bombeiros. Também já foi lançado o edital do concurso para provimento de 335 vagas na Polícia Militar.

Fonte e foto SSP