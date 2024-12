Ações integradas consolidaram Sergipe como estado mais seguro do NE

Como resultado dos investimentos e ações de segurança pública feitos pelo Governo do Estado, Sergipe encerra este ano ocupando o patamar de estado mais seguro da região Nordeste, em indicadores que abrangem tanto reduções de crimes contra a vida, quanto diminuição de investidas criminosas contra o patrimônio. Durante todo o ano de 2024, e de forma continuada desde 2023, concursos públicos, aquisições de equipamentos e viaturas, elevação e reformas de unidades, além de reajuste salarial e pagamento de periculosidade, têm sido ações contundentes de valorização profissional que tem impactado positivamente na sensação de segurança pública de todos os sergipanos.

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações em Segurança Pública (Sinesp), compilados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e divulgados pela Revista Veja, Sergipe ocupou a posição de estado com menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes do Nordeste. Ainda segundo a revista, o estado aparece na 1ª posição no que se refere às unidades da Federação com as menores taxas de homicídio da região e na 9ª colocação em todo país.

Também na perspectiva de diminuição dos crimes contra a vida, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), aponta que Sergipe registrou queda de 54% na incidência de latrocínios, crimes de roubo que tem como resultado a morte da vítima.

Já no tocante aos crimes patrimoniais, o anuário trouxe mais um importante marco da segurança pública para a população sergipana: Sergipe ocupou o patamar de estado brasileiro com a maior redução nos crimes de roubo de veículos quando comparados os números compilados pelos 26 estados e o Distrito Federal. A queda foi de 54% na incidência de roubos de veículos, o que impacta também na diminuição dos valores de seguros.

Concursos públicos

Para alcançar resultados importantes reconhecidos nacionalmente no tocante à redução da criminalidade em Sergipe, o Governo do Estado tem investido em reforço nas equipes das instituições vinculadas à SSP. Fruto dos concursos públicos já realizados, foram convocados 218 novos investigadores de Polícia Civil; 86 novos servidores para Polícia Científica; e 94 novos soldados para o Corpo de Bombeiros. Também já foi lançado o edital do concurso para provimento de 335 vagas na Polícia Militar.

Valorização profissional

Se a contratação de novos servidores oxigena as instituições e contribui diretamente para a diminuição da criminalidade em Sergipe, a valorização profissional de quem já integra o Corpo de Bombeiros e as polícias Científica, Civil e Militar também é fundamental para a segurança pública dos sergipanos. As categorias receberam reajuste salarial de 7%, além do pagamento da periculosidade. Em paralelo ao reajuste geral, os servidores contam com benefícios em conformidade com o regulamento de cada instituição.

Novos equipamentos

Além de oxigenar as instituições e reconhecer o trabalho desenvolvido por quem já integra as forças de segurança pública, o Governo do Estado também investiu em novos equipamentos e viaturas. Para tornar efetiva as ações da segurança pública em Sergipe, as instituições receberam novas viaturas, novos armamentos e novos equipamentos essenciais para o deslocamento das equipes, identificação de suspeitos e resgate de pessoas em situações de perigo em todo o estado.

Reformas e reestruturação de unidades

Ainda durante o ano, o Governo do Estado promoveu reformas e ampliações em edificações onde estão sediadas as unidades de segurança pública em Sergipe. Já ocorreu a reativação da 10ª Delegacia Metropolitana (10ª DM); a inauguração da nova Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis de Lagarto e de Tobias Barreto; e a 2ª e 4ª companhias de Ações Táticas do Interior. Há obras em andamento no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar; no Centro de Operações Policiais Especiais (Cope); na nova Central de Flagrantes; no novo grupamento do Corpo de Bombeiros em Itabaiana.

Reconhecimento da população

Diante dos investimentos em segurança pública realizados pelo Governo do Estado, os resultados de redução de criminalidade, elucidação de crimes e serviços prestados ao cidadão são reconhecidos pela população sergipana. A irmã do advogado criminalista José Leal de Souza Rodrigues Junior agradeceu o comprometimento das forças de segurança pública com a elucidação do crime que vitimou o irmão. “A Justiça precisa ser feita, e eu só tenho gratidão à polícia de Sergipe”, expressou à época em que o crime foi elucidado.

Já o estudante Franklin Lamarck, que recuperou o celular após o Pré-Caju 2024, acreditou no trabalho das forças de segurança pública e agradeceu a devolução do aparelho. “Sempre estive na esperança e acreditei no trabalho da polícia. A partir do momento que fiquei sabendo que tinham conseguido recuperar celulares, fiquei com mais esperança ainda. Por isso, é importante registrar o boletim de ocorrência sempre que possível”, comentou.

Fonte e foto SSP