Acolhimento às pessoas com TEA é enaltecido pelo deputado Luciano Pimentel

Durante uso da palavra no Pequeno Expediente desta quarta-feira (10), o deputado Luciano Pimentel (PP) destacou um trabalho desenvolvido há 15 anos pela vereadora Raquel Tavares, natural da cidade de Penedo (AL), no acolhimento de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Conforme destacado pelo parlamentar, são mais de dois mil atendimentos mensais, os quais, parte deste quantitativo, é composto por cidadãos sergipanos que residem em municípios localizados na região do Baixo São Francisco, a exemplo das cidades de Propriá e Neópolis.

Na concepção do deputado, é de fundamental importância que este trabalho humanitário seja sempre enaltecido na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese). “Tive a grata oportunidade em conhecer o espaço na última sexta-feira (05), e poder observar o quanto eles trabalham com amor, acolhimento e dedicação. São amis de duas mil pessoas sendo atendidas todos os meses, inclusive muitos sergipanos. Sempre que tiver oportunidade, faço questão de trazer esse assunto para reverenciarmos esta ação tão nobre”, declarou. O deputado Luciano Pimentel apresentou ainda o histórico da associação.

Erguida ainda na residência da vereadora alagoana, a instituição sem fins lucrativos foi composta após Raquel Tavares ter diagnosticado TEA em uma filha. A partir deste momento houve um interesse familiar em estudar o quantitativo de casos na região e ofertar apoio também aos pais. “Vejam que em 15 anos essa associação cresceu bastante. Um trabalho que começou não apenas para receber as pessoas com autismo, mas ofertando ainda assistência e apoio às famílias. Parabenizo mais uma vez os envolvidos neste projeto, e destaco o quanto este perfil humanista deve ser seguido”, completou o parlamentar.

Por Milton Alves Júnior