Acusada de matar amigo envenenado é indiciada pela Polícia Civil

Uma mulher acusada de matar o próprio amigo envenenado em Cedro de São João, em maio de 2024, foi indiciada por homicídio triplamente qualificado.

Segundo o inquérito policial, a vítima, um homem de 59 anos, chegou a ser internado, mas não resistiu e morreu um mês depois. Durante o período de recuperação, ele apresentou uma melhora em seu quadro clínico e chegou a ser ouvido pela polícia, mas não resistiu e morreu.

Um dia depois do internamento, a mulher procurou a polícia a fim de relatar ameaças que ela teria sofrido por meio de mensagens. No entanto, após a investigação ficou comprovado que ela era autora das falsas ameaças, e que a motivação para o crime teria sido uma dívida de R$ 60 mil que a investigada teria contraído com a vítima.

A investigada está detida temporariamente desde o início de junho. Ela foi denunciada pelo Ministério Público (MP), que acatou a tese de que o homicídio se classificava como triplamente qualificado.