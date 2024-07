Acusado de crime com requinte de crueldade é preso com 2 espingardas, cartuchos e pólvora em Estância

Policiais da Força Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) apreenderam na noite desse domingo (28), duas armas de fogo e prendeu um homem por posse ilegal, no povoado Cachoeirinha, em Estância.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo, pela rodovia Airton Sena, quando recebeu a denúncia, por meio de transeuntes, de que nas imediações havia um homem em atitude suspeita. Segundo a informação, ele possuía uma arma de fogo.

Os militares saíram em busca do suposto infrator, e encontraram uma pessoa com as mesmas características. Diante do fato, os PMs deram voz de parada e realizaram a busca pessoal.

Os policiais informaram ainda que o rapaz possuía duas espingardas, sete cartuchos deflagrados, pólvora e chumbo.

Os materiais apreendidos e o homem, que informou já ter sido preso pelos crimes de homicídio qualificado com requintes de crueldade, e tentativa de homicídio, foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Com informações e fodo PM/SE