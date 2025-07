ACUSADO DE ESPANCAR CORRETOR DE IMÓVEIS ATÉ A MORTE EM ARACAJU É CONDENADO A MAIS DE 19 ANOS DE PRISÃO

Edvan Santos Santana foi a Júri Popular na 5ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju, nesta quarta-feira (09), e condenado a 19 anos e três meses de prisão pela morte por espancamento do corretor de imóveis Anderson Rodrigo Lugon de Souza, corrido em março de 2023, no Centro da capital.

A pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, conforme estabelecido pela justiça, que manteve a prisão preventiva do acusado. Além do homicídio qualificado, Edvan também foi condenado por fraude processual.

A Justiça também negou o direito de recorrer em liberdade, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Entenda o caso – a vítima estava com um amigo em um bar e teria se envolvido em uma discussão com Edvan, que estava acompanhado de uma mulher. Ao ir embora, Anderson foi perseguido e agredido com pedradas e chutes.