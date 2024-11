Adolescente de 14 anos morre após ser atropelada durante uma confusão no bairro Atalaia em Aracaju

Uma adolescente de apenas 14 anos morreu no inicio da manhã desta segunda-feira (11), na Rua Dr. Yolando Vieira de Melo, após ser atropelada durante uma suposta confusão no Bairro Atalaia, em Aracaju.

De acordo com informações passadas pela Polícia Militar e que atendeu a ocorrência, as investigações iniciais apontam que o motorista estaria fugindo de um assalto, quando atropelou a vítima.

A jovem identificada como Dafine Letícia Santos Machado foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas mas devido a gravidade dos ferimentos não resistiu e morreu.

As equipes policiais realizaram diligências e localizaram o automóvel abandonado no Bairro Coroa do Meio, com danos visíveis e indícios de envolvimento no atropelamento.

Imagens de câmeras de segurança estão sendo coletadas e testemunhas e envolvidos estão prestando depoimento na Delegacia de Turismo.

Foto divulgação BPtran