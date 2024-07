ADOLESCENTE DE APENAS 12 ANOS É VITIMA DE TENTATIVA DE ESTUPRO PRATICADO PELO PADRASTO, EM ARACAJU

Policiais da Força Tática do 8º Batalhão (8º BPM) prenderam na tarde deste domingo (21), um homem 35 anos, por suspeita de tentativa de estupro contra sua enteada, uma adolescente de 12 anos, no Bairro Santos Dumont em Aracaju.

Segundo informações, a neta teria sido abusada pelo padrasto da vítima. Em seguida, a própria vítima relatou que o companheiro da sua mãe teria acariciado suas “partes íntimas e pernas enquanto ela dormia”. Ainda de acordo com a adolescente, o suspeito também teria tentado beijá-la no momento em que ela despertou, mas ela conseguiu se afastar e relatar o ocorrido para a avó.

O padrasto da adolescente negou as acusações, afirmando que seria intriga da família.

Os militares também mantiveram contato com a mãe da vítima, que afirmou ter se separado uma vez do seu companheiro justamente por conta de antigas acusações de abusos contra suas duas filhas menores. No entanto, como não havia provas, a mulher decidiu reatar o relacionamento.

Os envolvidos foram encaminhados ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV).

Com informações da P/SE