ADOLESCENTE É APREENDIDO COM BOLSAS, JOIAS E CELULARES EM SHOPPING DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Policiais da Força Tática do 5º Batalhão realizaram nesta quarta-feira (28), a apreensão de um adolescente de 17 anos, por furto em um estabelecimento comercial localizado no Conjunto Marcos Freire I, em Nossa Senhora do Socorro.

Durante a ação foram recuperados diversos objetos subtraídos de algumas lojas, como celulares, fones de ouvido, semi joias, pratas e carregadores de celular.

O fato foi registrado por volta das 7h, quando as equipes do 5º Batalhão foram acionadas pelo (Ciosp solucionar a ocorrência de furto em um shopping da região. De acordo com informações da equipe de segurança do local, o suspeito estaria escondido no telhado do estabelecimento.

Ao chegarem ao shopping, os policiais foram informados que o suspeito se encontrava em cima do forro do teto. Ele jogou duas bolsas que estavam em sua posse para o coordenador de segurança, as quais continham diversos objetos subtraídos.

Em seguida, os militares conversaram com o suspeito, solicitando que ele descesse do forro e se entregasse. Inicialmente, o adolescente resistiu, mas posteriormente acatou a ordem e se entregou. Com ele foi encontrado um celular, dinheiro em espécie e um documento de identificação.

Os policiais do 5º Batalhão conduziram o menor à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Com informações e foto da PM/SE