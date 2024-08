ADOLESCENTE É APREENDIDO SUSPEITO DE ATOS INFRACIONAIS DE ROUBO COM ARMA DE FOGO EM ARACAJU E SÃO CRISTÓVÃO

Policiais civis da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) apreenderam um adolescente suspeito de cometer três atos infracionais de roubos em série, todos praticados no mesmo dia e mediante o uso de arma de fogo. Os atos ocorreram nos municípios de Aracaju e São Cristóvão. O adolescente foi apreendido nesta terça-feira, 13.

De acordo com as investigações, o primeiro ato infracional de roubo aconteceu no bairro Cirurgia, em Aracaju. O adolescente e um comparsa caminhavam pela via pública quando viram uma mulher manobrando seu veículo para estacioná-lo na garagem de sua residência. A vítima foi rendida pelos suspeitos e teve o veículo roubado.

Em posse do veículo, os suspeitos seguiram para o bairro Rosa Elze, em São Cristóvão, onde realizaram outros dois atos infracionais de roubo. A primeira vítima foi surpreendida na porta de sua casa. Ao perceber a aproximação brusca do veículo, a vítima tentou se refugiar no interior de sua residência, mas foi perseguida e abordada pelo adolescente, que a ameaçou com a arma e levou seus pertences.

Logo em seguida, a dupla abordou uma outra mulher que voltava da igreja. Sob ameaça, também levaram seus pertences. Todas as três vítimas dos assaltos eram mulheres.

Durante a operação realizada nesta manhã, os policiais da DEPCA localizaram o suspeito e cumpriram o mandado de internação expedido pela 17ª Vara Cível. A operação foi coordenada pelo delegado Valter Simas, titular da delegacia especializada.

Fonte e foto SSP