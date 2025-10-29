Adolescente é morto a tiros e jovem fica ferido na Barra dos Coqueiros

Na madrugada desta quarta-feira (29), um adolescente foi morto a tiros e outro jovem ficou ferido, no município de Barra dos Coqueiros.

As informações passadas pela Polícia Militar são de que o autor dos disparos é outro adolescente que já foi apreendido. Ele confessou o crime, análogo a homicídio, e disse que efetuou os disparos por vingança contra uma das vítimas, que teria esfaqueado a mãe dele.

O adolescente ainda indicou o local onde havia escondido a arma. Os policiais apreenderam um revólver e seis munições deflagradas.

A vítima que foi baleada na ocorrência permanece hospitalizada em Aracaju. O estado de saúde dele não foi informado.

Foto PM/SE