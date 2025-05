Adriano Bandeira participa de seminário sobre segurança pública com presença de Ronaldo Caiado

Na última sexta-feira (23), o policial civil e diretor da Confederação Brasileira de Polícias Civis (Cobrapol), Adriano Bandeira, participou de um importante seminário sobre segurança pública realizado na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). O evento contou com a presença de autoridades de renome nacional, entre elas o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, referência no debate sobre segurança e desenvolvimento econômico.

Durante o seminário, foram discutidas pautas fundamentais que tramitam atualmente no Congresso Nacional, como a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública. Para Adriano Bandeira, trazer esses temas para o debate nos estados é essencial para fortalecer políticas públicas que impactam diretamente na vida da população e no trabalho das forças de segurança.

O diretor da Cobrapol destacou que a valorização dos profissionais da segurança pública está diretamente ligada ao desenvolvimento econômico e social. “Investir em segurança é também investir em economia. Regiões mais seguras atraem mais investimentos, geram empregos e melhoram a qualidade de vida da população”, afirmou Adriano.

Adriano Bandeira ainda ressaltou a importância da PEC da Segurança Pública, que busca consolidar direitos e garantias para os profissionais que atuam na linha de frente no combate ao crime. Ele defende que uma legislação mais robusta e clara contribui não apenas para a proteção dos agentes, mas também para a eficácia das políticas de segurança.

O seminário na Alese também foi uma oportunidade para o intercâmbio de experiências entre estados. O governador Ronaldo Caiado apresentou ações implementadas em Goiás que resultaram na redução dos índices de violência e impulsionaram o crescimento econômico, demonstrando como segurança e desenvolvimento caminham juntos.

Como liderança nacional na Cobrapol, Adriano Bandeira reforçou seu compromisso com a luta por melhores condições de trabalho, salários dignos e proteção jurídica para os policiais civis de todo o país. Ele também defendeu a necessidade de união entre as categorias para fortalecer as instituições e garantir que as pautas da segurança avancem no Legislativo.

Por fim, Adriano Bandeira avaliou positivamente a realização do seminário em Sergipe, considerando que debates como esse são essenciais para aproximar o Parlamento, o Executivo e os profissionais de segurança das discussões que moldam o futuro das políticas públicas no Brasil.

