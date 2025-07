Advogado de médica acusada de encomendar morte do marido diz que foi vítima tentativa homicídio

Advogado de médica acusada de encomendar morte do marido em SE diz que foi vítima de tentativa de homicídio praticada por familiares dela

O advogado Antônio Henrique de Aguiar Cardoso, que atua na defesa da médica Danielle Barreto, acusada de planejar a morte do marido, José Lael Rodrigues, afirma ter sofrido uma tentativa de homicídio.

O fato foi divulgado durante entrevista ao jornalista Leonardo Barreto da TV Sergipe, exibida nesta sexta-feira (25) no SE1, quando o advogado da médica confirmou o registro de um boletim de ocorrência, no dia 20 de julho, na Delegacia de Atendimento ao Turista.

O caso teria acontecido quando o advogado tentou conversar com sua cliente em Aracaju. Lael foi morto a tiros em outubro de 2024. Na ocasião, estava no carro com um dos filhos que também foi baleado e sobreviveu.

Segundo a matéria exibida pelo SE1, ele foi até a residência onde a médica cumpre prisão domiciliar e foi recebido pelo irmão dela e pela esposa dele com xingamentos e agressões. Ele disse ainda que foi ferido com uma faca e ameaçado de morte.

Antônio afirmou que ficou impedido de manter contato com a cliente. Por esse motivo, ele pediu que a médica cumpra a prisão domiciliar em outro endereço na cidade de Salvador, onde uma amiga teria cedido um imóvel para que Danielle utilizasse.

O advogado relatou que Daniele está em situação de cárcere, praticada pelo irmão e pela cunhada. “Daniele tinha um dinheiro guardado, entregou a eles, que gastaram tudo. Para não precisar ela pagar de volta, resolveram transformar a situação dela em um cárcere privado”, acredita Antônio.

Com informações do SE1

Foto: Reprodução redes sociais/Arquivo