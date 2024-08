Após denúncia, advogado é detido com 22 celulares na área externa do Copemcan em São Cristóvão

A Secretaria de Justiça (Sejuc) informou na tarde desta sexta-feira (23) que um advogado foi detido com 22 celulares, na área externa do Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan), em São Cristóvão.

A Sejuc explicou que o flagrante ocorreu após uma denúncia anônima. O advogado foi interpelado pela direção do presídio e negou.

Ainda de acordo com Secju, o advogado tentaria entrar no local com os aparelhos. Ele foi levado para Central de Flagrantes, com o suporte de um representante da OAB/SE, foi ouvido e liberado em seguida.

Foto Sejuc