Advogado é morto a tiros e o enteado baleado nesta sexta quando estava saindo de casa, em Aracaju

O advogado Lael Rodrigues, de 42 anos, foi morto a tiros e seu enteado, de 20 anos, foi baleado nesta noite desta sexta-feira (18), em frente ao condomínio localizado no Bairro Garcia, em Aracaju.

Ele foi socorrido e levado às pressas para para o hospital Primavera, porém devido a gravidade do ferimento acabou morrendo.

As primeiras informações são de que o carro do advogado foi atingido por vários disparos de arma de fogo, feitos por elementos em uma motocicleta.

Ele estava saindo quando foi surpreendido e morto. No carro é possível ver manchas de sangue e perfurações dos disparos.

A policia civil está acompanhando o caso. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já estiveram no local do crime e realizaram diligências, incluindo a coleta de imagens de câmeras de segurança das redondezas.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O Comando da Polícia Militar determinou que equipes realizem diligências para identificar os responsáveis pelo crime. Qualquer informação relevante pode ser encaminhada ao Disque Denúncia, pelo número 181.

Munir Darrage, com informações de Sandoval Noticias

Matéria atualizada para acréscimo de informações, já que não se tratava de filho e sim, enteado.