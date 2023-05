Advogado Márcio Dória protocola candidatura à vaga de ministro do TST

O Advogado Márcio Dória, protocolou nesta quinta-feira (25), candidatura à vaga de ministro do quinto constitucional para o Tribunal Superior do Trabalho.

Sobre a candidatura à vaga no TST, Márcio Dória diz que “vivi um momento histórico ao lado de amigos e colegas advogados. Com muita honra e determinação, tive a oportunidade de protocolar minha candidatura à vaga de ministro do quinto constitucional para o Tribunal Superior do Trabalho”.

Veja a nota divulgada pelo advogado:

Ao longo dos meus 30 anos de atuação na advocacia trabalhista, pude adquirir uma vasta experiência e conhecimentos necessários à altura desse importante cargo. Estou pronto para enfrentar os desafios e contribuir de forma significativa com o judiciário e a sociedade.

Agradeço imensamente a todos que me apoiam e estão ao meu lado nessa trajetória. Juntos, temos o compromisso de lutar por uma justiça trabalhista cada vez mais justa e eficiente.

A jornada até lá será grande, por este motivo, conto com o apoio e a confiança de todos nessa importante etapa da minha carreira. Seguimos firmes na busca por um sistema judiciário que garanta os direitos dos trabalhadores e promova a equidade em todas as esferas.