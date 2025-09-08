Advogados de Daniele Barreto deixam o caso por falta de pagamento

Em nota divulgada neste sábado (06), os escritórios Dalledone e Advogados Associados e Ettinger e Batista e Prudente e Filho informaram que renunciaram à defesa da médica Daniele Barreto, acusada de envolvimento na morte do marido e advogado criminalista Lael Rodrigues.

O crime aconteceu em outubro de 2024. Na ocasião, o filho dele também foi baleado, mas sobreviveu.

De acordo com os advogados, a renúncia não tem relação com o mérito do processo, mas sim com questões estritamente contratuais. “Agradecemos a compreensão de todas as partes envolvidas e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que possam ser necessários”, diz o comunicado.

A médica Daniele Barreto está internada em uma clínica de repouso em Aracaju, desde o dia 1º de setembro. O motivo que levou ao internamento não foi divulgado.

O caso ganhou grande repercussão e, em março de 2025, Daniele foi beneficiada com prisão domiciliar, por decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que levou em conta supostas agressões físicas, sexuais e psicológicas sofridas pela médica, além do bem-estar do filho do casal, de 10 anos.

Foto reprodução